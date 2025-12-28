Вырос объем денежных переводов из Азербайджана в Израиль

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре текущего года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Израиль составил 2,576 миллиона долларов США.

По данным Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, эта цифра на 303 тысячи долларов США или на 13,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Согласно информации, за отчетный период доля Израиля в общем объеме денежных переводов из Азербайджана за рубеж составила 0,7%.

За 9 месяцев текущего года объем денежных переводов физических лиц из Израиля в Азербайджан составил 9,071 миллиона долларов США, что на 1,8 миллиона долларов США или на 16,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За отчетный период доля Израиля в общем объеме денежных переводов из-за рубежа в Азербайджан составила 1,1%.

За 9 месяцев 2024 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Израиль составил 2,273 миллиона долларов США, а в обратном направлении – 10,846 миллиона долларов США.

В целом, за 9 месяцев 2025 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в зарубежные страны составил 361,357 миллиона ​​долларов США. Это на 46,925 миллиона долларов США или 11,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В то же время объем денежных переводов физических лиц из зарубежных стран в Азербайджан за отчетный период составил 849,910 миллиона долларов США, что на 1,404 миллиона долларов США или 0,2% больше, чем за январь-сентябрь 2024 года.