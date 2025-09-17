Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 17 сентября

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 17 сентября.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 2.0154 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0412 маната, 100 российских рублей - 2.0430 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|2,0154
|AUD
|1,1349
|BYN
|0,565
|BGN
|1,0304
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1232
|CZK
|0,0829
|CNY
|0,2392
|DKK
|0,27
|GEL
|0,6282
|HKD
|0,2185
|INR
|0,0194
|GBP
|2,3192
|IRR
|0,0295
|SEK
|0,184
|CHF
|2,1602
|ILS
|0,5116
|CAD
|1,2363
|KWD
|5,5752
|KZT
|0,315
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5173
|MDL
|0,1029
|NOK
|0,174
|UZS
|0,0138
|PKR
|0,6005
|PLN
|0,4742
|RON
|0,398
|RUB
|2,043
|RSD
|0,0172
|SGD
|1,3323
|SAR
|0,4532
|xdr
|2,3389
|TRY
|0,0412
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0412
|JPY
|1,1608
|NZD
|1,0164