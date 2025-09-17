Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 17 сентября

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 17 сентября.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 2.0154 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0412 маната, 100 российских рублей - 2.0430 маната.