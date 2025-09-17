Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 17 сентября

Экономика Материалы 17 сентября 2025 09:08 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 17 сентября.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 2.0154 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0412 маната, 100 российских рублей - 2.0430 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 2,0154
AUD 1,1349
BYN 0,565
BGN 1,0304
AED 0,4628
KRW 0,1232
CZK 0,0829
CNY 0,2392
DKK 0,27
GEL 0,6282
HKD 0,2185
INR 0,0194
GBP 2,3192
IRR 0,0295
SEK 0,184
CHF 2,1602
ILS 0,5116
CAD 1,2363
KWD 5,5752
KZT 0,315
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,5173
MDL 0,1029
NOK 0,174
UZS 0,0138
PKR 0,6005
PLN 0,4742
RON 0,398
RUB 2,043
RSD 0,0172
SGD 1,3323
SAR 0,4532
xdr 2,3389
TRY 0,0412
TMT 0,4857
UAH 0,0412
JPY 1,1608
NZD 1,0164
