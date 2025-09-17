Производство керосина в Азербайджане возросло

БАКУ /Trend/ - В январе-августе текущего года в Азербайджане было произведено 463,1 тыс. тонн керосина.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, этот показатель на 32,4 тыс. тонн или на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В январе-августе прошлого года в стране было произведено 430,7 тыс. тонн керосина.

По состоянию на 1 сентября текущего года запасы готовой продукции составили 49,9 тыс. тонн.

Следует отметить, что за отчетный период общий объем производства в сфере производства нефтепродуктов снизился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3,562 млрд манатов.