Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

Производство керосина в Азербайджане возросло

Энергетика Материалы 17 сентября 2025 06:14 (UTC +04:00)
Производство керосина в Азербайджане возросло

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В январе-августе текущего года в Азербайджане было произведено 463,1 тыс. тонн керосина.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, этот показатель на 32,4 тыс. тонн или на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В январе-августе прошлого года в стране было произведено 430,7 тыс. тонн керосина.

По состоянию на 1 сентября текущего года запасы готовой продукции составили 49,9 тыс. тонн.

Следует отметить, что за отчетный период общий объем производства в сфере производства нефтепродуктов снизился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3,562 млрд манатов.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости