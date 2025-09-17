Узбекистан и Китай обсудили перспективы сотрудничества в сфере аэрокосмических технологий

ТАШКЕНТ /Trend/ - 16 сентября в министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана состоялась встреча заместителя министра Ильзата Касымова с генеральным директором китайской компании Aerospace Long-March International Trade Ху Чжунминем, говорится в сообщении министерства, передает Trend.

Согласно информации, на переговорах обсуждались перспективы сотрудничества в сфере аэрокосмических технологий, включая спутниковые услуги, аэронавигацию и телекоммуникации.

В министерстве сообщили, что особое внимание было уделено развитию цифровой инфраструктуры страны и применению технологий дистанционного зондирования в сельском хозяйстве.

Стороны отметили, что визит и переговоры способствуют укреплению стратегического партнёрства Узбекистана и Китая, развитию научно-технического потенциала и реализации новых инвестиционных проектов.