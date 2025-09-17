В Центробанке Азербайджана назвали профицит текущего счета платежного баланса

БАКУ /Trend/ - Профицит текущего счета платежного баланса Азербайджана за первое полугодие 2025 года составил 2,3 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend, об этом заявил директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров на брифинге, посвящённом представлению платежного баланса.

«Таким образом, в текущем счёте зафиксировано положительное сальдо на уровне 6,3 процента ВВП», — отметил он.

По словам С.Насирова, в отчетном периоде чистые финансовые активы страны увеличились на 3 млрд долларов, а чистые финансовые обязательства — на 200 млн долларов.

«То есть это неизбежно привело к формированию дефицита в балансе движения капитала и финансов в объёме 2,8 млрд долларов», - отметил он.

Подводя итог, С. Насиров подчеркнул, что основным фактором, обусловившим возникновение дефицита в 2,8 млрд долларов, стало увеличение чистых финансовых активов страны.