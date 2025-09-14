Ведутся работы по увеличению транзита грузовыми автомобилями через Иран

БАКУ /Trend/ - Ведутся оперативные работы по увеличению транзита грузовыми автомобилями через Иран до 20 миллионов тонн в текущем иранском году (с 21 марта 2025 года по 20 марта 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель министра дорог и городского развития Ирана, председатель Организации автомобильных дорог и грузовых перевозок Реза Акбари в ходе брифинга.

По его словам, в прошлом году (с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года) через страну было перевезено транзитом 17,5 миллиона тонн грузов грузовыми автомобилями.

Акбари добавил, что за прошедший год на 17 тысячах километров автомобильных дорог страны были проведены работы по асфальтированию.

Замминистра сказал, что в скором времени к средствам для прокладки дорог будет добавлено 1,15 тыс. единиц дорожной техники. 750 из них были импортированы и 400 произведены в стране.

Акбари отметил, что за последний год в стране построено 2410 км сельских дорог. Этот процесс продолжится, и ожидается, что к концу года протяженность построенных дорог увеличится до 3000 км.

Следует добавить, что в настоящее время в Иране эксплуатируется 2793 км автомагистралей, 45 170 км основных и магистральных дорог.