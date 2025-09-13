Сократились экспортные доходы "Азеркосмоса"

БАКУ /Trend/ - В январе-июле этого года Космическое агентство Азербайджанской Республики (Азеркосмос) экспортировало спутниковые телекоммуникационные услуги в 41 страну на сумму 10,1 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на августовский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно информации, это на 0,8 миллиона долларов США или на 7,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчётный период доход от экспорта услуг Azərkosmos составил 66 % его общего дохода, а в июле 2025 года агентство экспортировало услуги в 35 стран на сумму 1,6 миллиона долларов США.

В отчетный период в первой пятерке стран по объему экспорта спутниковых телекоммуникационных услуг оказались: Великобритания — 2,7 миллиона долларов, Люксембург — 2,1 миллиона долларов, Нигерия — 498,9 тысячи долларов, Турция — 461 тысяча долларов и Египет — 417,5 тысячи долларов.