Замглавы МИД Азербайджана провел ряд встреч в Чехии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 11–12 сентября текущего года заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев находился с визитом в Чехии.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, в рамках визита заместитель министра принял участие в организованном председательством Финляндии в ОБСЕ форуме под названием "Формирование устойчивого будущего в условиях изменяющегося климата" и провел ряд двусторонних встреч

Выступая в качестве основного докладчика на сессии форума, посвященной вопросам климата, Я. Рафиев подробно рассказал об исторических итогах 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), прошедшей в Азербайджане, принятых решениях и их вкладе в процесс борьбы с изменением климата, а также поделился мнением о возможной роли ОБСЕ как региональной организации по безопасности в этом процессе.

В ходе визита Я.Рафиев также встретился с заместителем министра иностранных дел Чехии Яном Марианом и председателем Постоянного совета ОБСЕ, постоянным представителем Финляндии при ОБСЕ Весой Хаккиненом.

На встрече с Яном Марианом стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Чехией на многосторонних платформах, о борьбе с изменением климата и процессе COP, включая подготовку к COP30.

В ходе встречи с председателем Постоянного совета ОБСЕ Весой Хаккиненом обсуждались основные направления деятельности Азербайджана в рамках ОБСЕ на следующем этапе после принятия в результате вашингтонских встреч решения о роспуске Минской группы ОБСЕ, а также вопросы расширения деятельности организации в соответствии с меняющимися реалиями современной международной среды, включая такие темы, как изменение климата, градостроительство и надлежащее управление.

