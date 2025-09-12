Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Агдаме стартует новый этап строительства жилых домов

Общество Материалы 12 сентября 2025 10:35 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - В Агдаме стартует новый этап строительства жилых домов.

Как сообщает Trend, работы будут проводиться в пятом жилом массиве города, в микрорайоне О-136.

Служба восстановления, строительства и управления в Агдаме, Физули и Ходжавенде уже завершила подготовительные работы.

Исполнение строительства поручено строительной компании SNT, с которой заключен контракт, в рамках которого компании выплачено 9 миллионов манатов.

Отметим, что компания SNT была зарегистрирована в 2009 году. Уставной капитал компании составляет 1 469,78 маната, ее законный представитель - Асланов Сулейман Шамседдин оглу.

