БАКУ /Trend/ - В Агдаме стартует новый этап строительства жилых домов.

Как сообщает Trend, работы будут проводиться в пятом жилом массиве города, в микрорайоне О-136.

Служба восстановления, строительства и управления в Агдаме, Физули и Ходжавенде уже завершила подготовительные работы.

Исполнение строительства поручено строительной компании SNT, с которой заключен контракт, в рамках которого компании выплачено 9 миллионов манатов.

Отметим, что компания SNT была зарегистрирована в 2009 году. Уставной капитал компании составляет 1 469,78 маната, ее законный представитель - Асланов Сулейман Шамседдин оглу.