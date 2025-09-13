БАКУ /Trend/ - За 5 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 августа 2025 года) импорт Ираном продукции из Туркменистана сократился на 59,4% в стоимостном выражении и на 56,7% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 августа 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенного управления Ирана.

Согласно статистике, за 5 месяцев Иран импортировал 2,37 тыс. тонн продукции из Туркменистана на сумму 3,59 млн долларов США.

За аналогичный период прошлого года импорт Ираном продукции из Туркменистана составил 5,18 тыс. тонн на сумму 7,85 млн долларов США.

В статистике указано, что Иран импортировал из Туркменистана нефтяной кокс, хлопок, ткани и другие товары.

За 5 месяцев ненефтяной товарооборот Ирана с Туркменистаном составил 665 тыс. тонн на сумму около 257 млн ​​долларов США. Товарооборот увеличился на 26,6% в стоимостном и 17,3% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Добавим, что, согласно отчету Таможенного управления Ирана, за 5 месяцев текущего года Иран импортировал 15,2 млн тонн ненефтяной продукции на сумму 23 млрд долларов США. За 5 месяцев импорт ненефтяной продукции в Иран сократился на 16,3% в стоимостном и 5,4% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что Иран уделяет особое внимание импорту товаров первой необходимости и применяет определённые ограничения на импорт аналогичной продукции, произведённой в стране.