ТуранБанк подписал соглашение на 15 миллионов долларов с Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ICD)

ТуранБанк, один из ведущих финансовых институтов Азербайджана, и Корпорация по развитию частного сектора (ICD), входящая в Группу Исламского банка развития, подписали соглашение о предоставлении финансирования в размере 15 миллионов долларов сроком на 5 лет.

Целью финансирования является поддержка развития малых и средних предприятий (МСП) в стране, расширение доступа частного сектора к финансовым ресурсам и содействие устойчивому и диверсифицированному экономическому развитию Азербайджана. Это партнерство также рассматривается как важный шаг на пути к диверсификации экономики страны в сторону ненефтяного сектора.

Следует отметить, что соглашение подписали исполняющий обязанности исполнительного директора ICD д-р Халид Халафаллах и председатель совета правления ТуранБанк Орхан Гараев.

Также, следует отметить, что сотрудничество ТуранБанк и ICD продолжается с 2008 года, и данное соглашение является шестым по счету соглашением о финансовом сотрудничестве, подписанным сторонами. Этот факт свидетельствует о надежном, долгосрочном и плодотворном партнерстве между двумя организациями.

О ТуранБанк

ОАО ТуранБанк было основано в 1992 году и известно как одно из самых стабильных и надежных учреждений в финансовом секторе Азербайджана. Банк предоставляет своим клиентам широкий спектр финансовых услуг в соответствии с международными стандартами. ТуранБанк, имеющий в настоящее время 22 точки услуг по всей стране, за 33 года своей деятельности демонстрирует устойчивое развитие. Банк продолжает играть важную роль в банковском секторе страны, отличаясь приверженностью принципам прозрачности, надежности и социальной ответственности. Подробнее: https://turanbank.az/

Об ICD

Исламская корпорация развития частного сектора (ICD) — многопрофильная финансовая организация, входящая в Группу Исламского банка развития. Основная миссия корпорации — содействие развитию частного сектора в странах-членах и поддержка экономического развития посредством финансовых инструментов в соответствии с принципами исламского шариата. ICD также содействует созданию, расширению и модернизации частных предприятий, предоставляя консультационные услуги правительствам и частным организациям. ICD имеет следующие международные рейтинги:

Moody’s – A2, S&P – A-, Fitch – A+.

Контактное лицо:

Набиль Эль-Алами, руководитель отдела коммуникаций и корпоративного маркетинга

Электронная почта: [email protected]

Веб-сайт: www.icd-ps.org

