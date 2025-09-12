В суде оглашены документы, касающиеся обстрела территории Азербайджана со стороны Армении и убийств мирных жителей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 12 сентября продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности в результате агрессивной войны Армении против Азербайджана, военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Как сообщает Trend, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья – Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судебный процесс продолжился оглашением документов.

В одном из оглашенных документов говорилось о факте нападения на автобус 12 января 1991 года на дороге Ходжавенд – Гарадаглы. Автобус, управляемый жителем Ходжавендского района Рагимовым Кямалом Бахыш оглу и в котором находилось 25-30 жителей села Ходжавенд, на 6-м километре дороги Ходжавенд – Киш – Гарадаглы был обстрелян армянами из стрелкового оружия различного калибра.

Еще один документ касался факта убийства Назаровой Фараны Нариман гызы, которая была застрелена 28 января 1991 года в селе Ходжавенд Ходжавендского района из огнестрельного оружия.

В следующем документе указано, что житель того же села ученик 7 класса Мамедов Азер Испандияр оглу 29 января 1991 года, играя на улице со сверстниками, получил ранение в область живота в результате обстрела из огнестрельного оружия со стороны города Ходжавенд.

В другом документе по уголовному делу говорится о том, что 15 февраля 1991 года Набиев Джамал Аббасали оглу во время поездки по горной дороге из села Баш Гышлаг Геранбойского района, где он проживал, в село Сарысу Ханларского (ныне Гёйгёльского) района был расстрелян на перевале близ села Бузлуг из автомата и другого огнестрельного оружия с расстояния 40-50 метров.

Был также оглашен документ по факту обстрела автобуса. В нем отмечается, что 24 февраля 1991 года на 99-м километре автомобильной дороги Евлах – Лачин в восточной части города Ханкенди неизвестные лица с применением взрывных устройств и автоматического оружия совершили нападение на полный пассажирский автобус, которым управлял водитель Шушинского автотранспортного предприятия З.Ч.Алиев. Несколько мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, автобус пришел в непригодное состояние.

Кроме того, был оглашен документ об убийстве Мурадова Горхмаза Мурада оглу. Сообщалось, что Мурадов Горхмаз Мурад оглу, сотрудник Агдамского районного отделения полиции, 25 февраля 1991 года был взят в заложники армянами, а днем позже убит из огнестрельного оружия в селе Гаджилы (Хаслы) Ходжавендского района.

В оглашенных документах также содержались материалы уголовных дел, связанных с умышленным убийством армянами 2 марта 1991 года жителя села Ходжавенд Ходжавендского района Юсифова Хагверди Шафи оглу, убийством 8 марта того же года жителей села Гарадаглы Ходжавендского района Гулиева Акбера Мамед оглу и Гусейнова Зульфугара Демир оглу, а также с другими фактами.

Один из документов связан с фактом обстрела вертолета во время полета 4 апреля 1991 года. Вертолет Министерства внутренних дел, на борту которого находились депутаты Верховного Совета Азербайджанской Республики, получив повреждения в результате обстрела во время полета в село Гёйтала Шушинского района, совершил вынужденную посадку в селе Туршсу и разбился – несколько пассажиров пострадали.

Были представлены материалы и фотографии по факту обстрела 20 февраля 1991 года автомобиля ГАЗ-469 и убийства Иманова Дашдемира Тейюб оглу и Мусаева Гюрзалы Орудж оглу.

Озвучены факты о создании вооруженных формирований в целях убийства азербайджанцев, разрушения их домов и в других целях, обстреле села Набиляр Шушинского района 18 апреля 1991 года и города Шуша 23 апреля того же года, а также о нападении 19 апреля на автоколонну, следовавшую по трассе Шуша – Агдам.

В другом документе указано, что 26 апреля 1991 года с применением гранатометов, пулеметов и автоматов, а также снайперских установок были убиты сотрудники милиции Хаметов Азер Алиюлла оглу и Рагимханов Салимхан Рагимханович, а также житель села Сарысу Вердиев Наджаф Ашраф оглу, а Байрамов Эмин Микаил оглу получил ранение.

Согласно другому оглашенному документу, с 26 по 28 апреля 1991 года Садарак обстреливался из армянских населенных пунктов Араздеян, Парурсевак и с подножия горы Гызылдаш. В результате по селу были запущены сотни снарядов и ракет типа «Алазань-2М-1СТ». В результате 26 жителей села, в том числе 3 сотрудника милиции, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

На заседании также до сведения общественности были доведены факты массовых беспорядков, совершенных в поселке Кяркиджахан в 1988–1991 годах, разрушения домов азербайджанского населения и убийства мирных жителей.

Выступивший затем обвиняемый Давид Бабаян прокомментировал свои показания предварительному следствию. Он просил суд принять за основу его показания, данные судебному следствию.

Далее адвокат обвиняемого Гургена Степаняна ходатайствовал о прекращении его участия в судебном заседании, ссылаясь на то, что проходит лечение по состоянию здоровья.

Судья спросил, есть ли у обвиняемого возражения, и Г.Степанян заявил, что не возражает.

Решением суда участие адвоката обвиняемого Гургена Степаняна в судебном процессе было прекращено.

Как отмечалось, копия решения о назначении Г.Степаняну нового адвоката за счет государства будет направлена в Коллегию адвокатов Азербайджанской Республики.

Судебный процесс продолжится 15 сентября.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.