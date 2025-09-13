Назван объем иностранных активов иранских банков и финансовых учреждений

БАКУ /Trend/ - На конец третьего месяца текущего иранского года (21 июня 2025 года) активы банков и финансовых учреждений, за исключением Центрального банка Ирана, увеличились на 82% по сравнению с концом того же месяца прошлого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Центрального банка Ирана.

Согласно статистическим данным, на конец третьего месяца иностранные активы иранских банков и финансовых учреждений составили 68,8 квадриллиона риалов (около 120 миллиардов долларов США). На конец того же месяца прошлого года иностранные активы банков и финансовых учреждений составляли 37,8 квадриллиона риалов (около 65,7 миллиарда долларов США).

На конец третьего месяца общие активы иранских банков и финансовых учреждений и долги им составили около 230 квадриллионов риалов (около 400 миллиардов долларов США). Это на 44,7% больше по сравнению с концом того же месяца прошлого года.