Движение поездов по линии Хырдалан-Сумгайыт-Хырдалан временно приостанавливается

БАКУ /Trend/ - Движение пассажирских поездов по линии Хырдалан-Сумгайыт-Хырдалан временно приостанавливается.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам начальник департамента пассажирских перевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Азер Фараджев.

Было отмечено, что в рамках исполнения "Плана мероприятий по реализации Государственной программы на 2025–2030 годы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях", утвержденного распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 30 января 2025 года №456 об утверждении "Государственной программы на 2025-2030 годы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях", будет начато строительство автомобильного тоннеля под железнодорожными путями на участке Хырдалан–Гюздек с целью обеспечения соединения города Хырдалан с автомобильными дорогами М-1 Баку–Губа–государственная граница с РФ и М-4 Баку–Шамахы–Евлах.

"В связи с этим движение пассажирских поездов по линии Хырдалан-Сумгайыт-Хырдалан временно приостанавливается, поезда будут курсировать по линии Баку-Баладжары-Хырдалан-Баку. В целях удовлетворения пассажирского спроса с 15 сентября 2025 года поезда, курсирующие по Абшеронской кольцевой железной дороге, будут ходить по обновленному расписанию. Согласно новому расписанию, количество рейсов по Абшеронской кольцевой железной дороге в будние дни будет увеличено с 92 до 104. Так, количество рейсов по линиям Баку-Хырдалан и Хырдалан-Баку будет увеличено с 36 до 40 в будние дни, а по линии Баку-Пиршаги-Сумгайыт-Баку - с 56 до 64. Количество рейсов по линиям Баку-Хырдалан и Хырдалан-Баку в нерабочие дни будет увеличено с 16 до 22, а по линии Баку-Пиршаги-Сумгайыт-Баку будет выполняться 34 рейса", - отметил он.

Было подчеркнуто, что эти изменения также создают дополнительные возможности для пассажиров.

"Таким образом, организация дополнительных рейсов по линии Баку-Хырдалан-Баку для жителей Хырдалана и Баладжары облегчит ежедневные поездки пассажиров в этом направлении. В то же время увеличение количества рейсов по линии Баку-Пиршаги-Сумгайыт-Баку создаст больше комфорта и выбора для пассажиров.

В целом ожидается, что эти изменения приведут к увеличению пассажирских перевозок на 10%. "Азербайджанские железные дороги" - надежный перевозчик в сфере пассажирских перевозок, провели капитальный ремонт на участке "Багировский мост" в зоне Баку-Кешля с целью улучшения инфраструктуры Абшеронской кольцевой железной дороги и обеспечения постоянной безопасности движения. В рамках ремонта были проведены гидроизоляционные работы, установлены дренажные трубы, обновлен асфальтобетонный слой на трассе и уложены новые бордюры, что дополнительно повысило надежность инфраструктуры. Постоянная реконструкция и ремонтные работы, проводимые в зонах обслуживания, обеспечивают безопасную и комфортную перевозку пассажиров", - сказал А.Фараджев.

