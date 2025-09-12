Климатические изменения сократили водные ресурсы Азербайджана на 15–20% - ADSEA

БАКУ/Trend/ - В результате климатических изменений как местные, так и трансграничные водные ресурсы Азербайджана сократились на 15-20%.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал начальник отдела кадастра, учёта и реестра Службы государственного контроля за использованием и охраной вод Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Рафиг Вердиев, выступая в последний день 2-й Международной выставки и конференции по водному хозяйству – Baku Water Week (Бакинская водная неделя) в Баку.

По его словам, это означает, что общий объём водных ресурсов на территории страны составляет около 19 миллиардов кубических метров.

"Воздействие климатических изменений практически наблюдается во всех реках. Это приводит к снижению уровня водности, о котором я говорил. Если рост температуры не будет сдержан, в будущем наши водные ресурсы могут сократиться на 20–30%. Это, в свою очередь, может создать серьезные проблемы", - отметил представитель ADSEA.