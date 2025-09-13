Назван объем переработки газа иранской компанией "Южный Парс"

БАКУ /Trend/ - За последний год (с 22 августа 2024 года по 22 августа 2025 года) иранская газовая компания "Южный Парс" передала в газовую сеть страны 199 миллиардов кубометров природного газа.

Как сообщает Trend, об этом заявил в ходе брифинга исполнительный директор иранской газовой компании "Южный Парс" Гуламаббас Хуссейни.

По его словам, за указанный период на газовом месторождении "Южный Парс", совместном газовом месторождении Ирана и Катара, было добыто около 230 миллиардов кубометров насыщенного газа, который был транспортирован в газовую компанию "Южный Парс".

Хуссейни отметил, что за последний год компания также добыла 243 миллиона баррелей газового конденсата.

Представитель компании добавил, что за 5 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 августа 2024 года) иранская газовая компания "Южный Парс" переработала и транспортировала в газовую сеть страны 65 миллиардов кубометров газа.

Хуссейни сообщил, что за 5 месяцев на газовом месторождении Южный Парс было добыто около 76 миллиардов кубометров насыщенного газа, которые были поставлены газовой компании "Южный Парс". За 5 месяцев компания добыла 79 миллионов баррелей газового конденсата.

"Производственный потенциал газовой компании "Южный Парс" способствует устойчивому энергоснабжению страны в холодные месяцы и является результатом использования новых технологий и навыков местной рабочей силы на 13 заводах компании", - сказал он.

Следует отметить, что более 75% потребляемого в стране газа поставляется этой компанией.

Добавим, что газовое месторождение Южный Парс (Северный купол в Катаре) является совместным газовым месторождением Ирана и Катара. Сообщается, что запасы этого месторождения составляют 51 триллион кубометров газа, а потенциальная добыча - 36 триллионов кубометров. Доля Ирана в этом месторождении составляет 14 триллионов кубометров газа и 18 миллиардов баррелей газового конденсата.