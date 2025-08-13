Пакистан и Азербайджан нацелены на расширение экономического и транспортного взаимодействия

БАКУ /Trend/ - Президент Асиф Али Зардари подтвердил приверженность Пакистана укреплению братских отношений с Азербайджаном, подчеркнув общие ценности, взаимное доверие и общие устремления, сообщает Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Исламабаде.

Во время встречи с послом Азербайджана в Пакистане Хазаром Фархадовым в Айван-эс-Садре президент Зардари отметил потенциал расширения двустороннего сотрудничества в области торговли, инвестиций и региональной интеграции. Он подчеркнул, что укрепление экономических связей сблизит две страны и будет способствовать общему процветанию.

Президент Зардари также поздравил посла с подписанием исторического соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, охарактеризовав его как важный шаг на пути к прочному миру, стабильности и развитию региона.

Он приветствовал открытие прямого авиасообщения между Пакистаном и Азербайджаном, отметив, что это открывает новые возможности для торговли, туризма и обмена между людьми.

Кроме того, президент выразил благодарность Азербайджану за неизменную поддержку позиции Пакистана по Джамму и Кашмиру, особенно в рамках Контактной группы ОИК.