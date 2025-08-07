Азербайджанский центр аккредитации стал полноправным членом APAC

Фото: Государственное агентство по антимонопольному регулированию и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский центр аккредитации, подведомственный Государственному агентству по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики, принят в качестве полноправного члена Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества по аккредитации (APAC) по международному стандарту ISO/IEC 17025:2017.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на агентство.

Отмечается, что полноправное членство в APAC создаёт основу для признания аккредитационной системы Азербайджана в регионе Азии и Тихого океана, а также для доверия к результатам испытаний и калибровки.

Подчеркивается, что Азербайджанский центр аккредитации (AzAK) принят в полноправные члены APAC по международному стандарту ISO/IEC 17025:2017 - "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".

"30 июля 2024 года AzAK официально обратился в APAC с целью получения полноправного членства и подписания Соглашения о взаимном признании (MRA). В связи с этим представители APAC провели партнёрскую оценку для определения соответствия деятельности AzAK международным требованиям аккредитации и оценки перспектив его развития. На основе положительных результатов проведённой оценки заявка AzAK о принятии в полноправные члены APAC по международному стандарту ISO/IEC 17025:2017 была удовлетворена", - говорится в информации.

