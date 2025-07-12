Вырос объем денежных переводов из Азербайджана в Германию

БАКУ /Trend/ - В первом квартале текущего года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Германию составил 4,891 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, данный показатель на 174 тысячи долларов США, или на 3,7% выше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда сумма переводов составляла 4,717 миллиона долларов.

За этот же период из Германии в Азербайджан было переведено 4,657 миллиона долларов США, что на 738 тысяч долларов, или 13,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале 2024 года эта сумма составляла 5,395 млн долларов.

В отчетном периоде доля Германии в общем объеме денежных переводов из Азербайджана за рубеж составила 4,3%, а доля в переводах из-за рубежа в Азербайджан - 2%.

В целом в первом квартале 2025 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана за границу составил 112,674 миллиона долларов США, что на 18,811 миллиона долларов, или на 14,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В то же время объем денежных переводов, поступивших в Азербайджан из зарубежных стран, составил 229,494 миллиона долларов, что на 64,926 миллиона долларов, или на 22,1% меньше по сравнению с первым кварталом 2024 года.