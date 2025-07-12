Новый приоритет в политике Ашхабада: укрепление связей с Африкой

БАКУ /Trend/ - Туркменистан в последние недели заметно активизировал дипломатические контакты с африканскими государствами, что свидетельствует о стратегическом сдвиге внешнеполитических приоритетов Ашхабада в сторону Глобального Юга. На фоне усиливающейся конкуренции за влияние в Африке со стороны Китая, Турции и стран Персидского залива, Туркменистан начинает формировать собственную модель вовлечённости, опираясь на экспортно-ориентированные отрасли и нейтральный международный статус.

В июне–июле 2025 года официальные встречи прошли с представителями Нигерии, Эсватини, Лесото и Буркина-Фасо. Это позволило говорить о формирующемся курсе на диверсификацию политических и экономических связей за пределами традиционного евразийского пространства.

В комментарии агентству Trend директор программы по Африке британского аналитического центра Chatham House Алекс Вайнс отметил, что Туркменистан действует в правильном направлении: «Ашхабад может получить выгоду от диверсификации политических и экономических связей за пределами традиционных партнёров — Африка, предлагает широкие возможности в этом отношении».

Дипломатическая активность Туркменистана совпадает с изменениями на самом африканском континенте, где всё больше государств стремятся выйти за пределы устоявшихся геополитических и экономических связей. Это открывает возможности для стран, готовых предложить прагматичное партнёрство.

Промышленный экспортный потенциал Туркменистана способен заинтересовать те африканские государства, которые остро нуждаются в импорте энергоресурсов, нефтехимической продукции и удобрений. Особенно это актуально для стран без выхода к морю с развивающимся сельским хозяйством.

«Африканские страны стремятся к диверсификации экономических партнёрств, и Туркменистан вписывается в эту модель. Энергоресурсы, нефтехимия и удобрения для стран, не обладающих собственными запасами — крайне важны», — подчеркнул Вайнс.

В 2024 году Туркменистан экспортировал свыше 1,122 миллиона тонн азотных удобрений, основными рынками сбыта стали страны Азии и Восточной Европы. С расширением логистических связей и проработкой схем финансирования такие поставки могут быть переориентированы и на африканские рынки.

Кроме того, продукция полимерного комплекса в Киянлы, традиционно ориентированная на Турцию, Китай и СНГ, может найти спрос в Западной и Восточной Африке, где растёт использование упаковочных и строительных материалов.

Тем не менее, по мнению экспертов, ожидания от этого направления не должны быть чрезмерными. Вайнс считает, что Туркменистану стоит отказаться от попыток конкурировать с доминирующими игроками на континенте и вместо этого сконцентрироваться на нишевых сферах:

«Туркменистан не сможет конкурировать напрямую с более укоренившимися игроками на африканском континенте — ему следует действовать выборочно и определять направления, где у него есть сравнительные преимущества», — отметил он.

В качестве примера возможных шагов Вайнс назвал экспорт модульной энергетической инфраструктуры, агрохимию, а также сотрудничество в области профессионального образования. Это те области, где политическая вовлечённость минимальна, но спрос стабилен и высок.

Сегодня страны, активно работающие в Африке — Китай, Турция, государства Персидского залива — опираются на развитую сеть представительств и инвестиционных институтов. Туркменистану, по мнению аналитиков, стоит выстраивать индивидуальные двусторонние форматы, отталкиваясь от конкретных потребностей африканских стран.

При этом дипломатическое сближение с Африкой укрепляет и политическую субъектность Туркменистана. Нейтральный статус страны и ограниченное участие в многосторонних альянсах делают её потенциально интересным партнёром для государств Глобального Юга, заинтересованных в сбалансированных отношениях.

Согласно данным министерства иностранных дел Туркменистана, в первой половине 2025 года было проведено порядка десяти официальных встреч с африканскими делегациями. Хотя большинство из них носили ознакомительный или протокольный характер, они могут стать базой для будущих институциональных соглашений.

Такая дипломатическая динамика вписывается в более широкий тренд перераспределения влияния в мировой политике, где развивающиеся страны ищут новые альянсы в сферах энергетики, агросектора, логистики и устойчивого развития.

В условиях многополярности и поисков новых форм сотрудничества, последовательное и прагматичное продвижение Туркменистана на африканском направлении может укрепить его международные позиции и открыть новые экспортные возможности.