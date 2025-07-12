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Между SOCAR и Правительством Сирийской Арабской Республики подписан Меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

Экономика Материалы 12 июля 2025 14:27 (UTC +04:00)
Между SOCAR и Правительством Сирийской Арабской Республики подписан Меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 12 июля в рамках рабочего визита в нашу страну Президента Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмеда аш-Шараа между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и Правительством Сирийской Арабской Республики был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Trend, Меморандум подписали министр экономики Азербайджана, председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров и министр энергетики Сирии Мухаммед аль-Башир.

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Между SOCAR и Правительством Сирийской Арабской Республики подписан Меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Между SOCAR и Правительством Сирийской Арабской Республики подписан Меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Между SOCAR и Правительством Сирийской Арабской Республики подписан Меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Между SOCAR и Правительством Сирийской Арабской Республики подписан Меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Между SOCAR и Правительством Сирийской Арабской Республики подписан Меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Между SOCAR и Правительством Сирийской Арабской Республики подписан Меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
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