Шпионаж под маской журналистики: теневая стратегия российских СМИ

БАКУ /Trend/ - На протяжении истории контроль и управление информацией являлись основными элементами геополитических стратегий великих держав. В этом контексте Советский Союз и его преемник - Российская Федерация - использовали свои медиаинституты не только для информирования общественности, но и как инструменты разведки, влияния и дестабилизации в других странах.

Концепция "журналиста-разведчика", сформировавшаяся в советский период, со временем была усовершенствована и адаптирована к современным информационным технологиям. Одним из инструментов этого процесса, безусловно, являются такие структуры, как "Спутник", которые представляют себя как СМИ, но на деле являются машинами геополитической манипуляции.

В Советском Союзе разведывательная деятельность не ограничивалась лишь классическим шпионажем. Контроль над информационным пространством был приоритетом для КГБ и его внешней разведки. Эти ведомства часто направляли своих сотрудников за границу под видом "журналистов".

Согласно многочисленным документам КГБ 1970–80-х годов, большинство советских журналистов, несмотря на официальную работу в средствах массовой информации, находилось в тесной связи с КГБ и занималось сбором информации, созданием сфер влияния и налаживанием контактов в различных странах. В некоторых государствах количество советских журналистов даже превышало численность официального персонала посольств. После распада СССР традиция "журналиста-разведчика" на некоторое время ослабла, однако позже была возрождена в новом формате - под видом "открытого медийного пространства".

Одним из таких инструментов стал созданный медиагруппой "Россия сегодня" проект "Спутник". Основными задачами "Спутник" являются распространение информации, соответствующей интересам Кремля, создание "альтернативной правды" в странах Запада и на постсоветском пространстве, влияние на общественное мнение в предвыборные периоды, и самое главное, сбор информации и построение локальных сетей в интересах спецслужб.

Большая часть руководства и сотрудников этой структуры - это либо бывшие сотрудники спецслужб, либо лица, имеющие тесные связи с прокремлевскими медиа. Например, Виталий Денисов, возглавлявший "Спутник Азербайджан", ранее руководил бюро в Молдове и других странах, и известен своей связью с ГРУ (Главное разведывательное управление). И Молдова, и Азербайджан выслали его из страны за деятельность, представляющую угрозу в информационной сфере.

В современной информационной политике Россия применяет так называемый "гибридный подход". Эта стратегия сочетает в себе классические военные операции, кибератаки, кампании по дезинформации, манипуляции в социальных сетях, а также шпионскую деятельность под видом "журналистов" и "экспертов". Такие методы часто сложно доказать с юридической точки зрения, но они создают реальные угрозы с ощутимыми последствиями.

Факт задержания в нашей стране руководителя "Спутник Азербайджан" Игоря Картавых и главного редактора Евгения Белоусова объясняется их шпионской деятельностью против Азербайджана под прикрытием журналистики. Современный шпионаж уже не осуществляется с помощью тайных микрофильмов, а ведется через отредактированные заголовки новостей и манипулятивные комментарии.

Одними из первых, кто осознал эту угрозу, стали страны Европейского союза. Сразу после начала войны между Россией и Украиной в 2022 году агентства "Спутник" и RT были официально запрещены на территории ЕС. Причиной этого шага было указано не только распространение дезинформации, но и то, что данные структуры являются инструментами гибридной информационной войны.

Аналогичные решения приняли Канада, Великобритания, Украина, Австралия и ряд стран Латинской Америки. Главный мотив этих запретов в том, что "Спутник" и RT не являются журналистскими организациями в классическом понимании, а представляют собой часть государственной информационной разведывательной структуры.

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