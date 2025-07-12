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Проведены обсуждения по развитию азербайджано-украинских отношений (ФОТО)

Экономика Материалы 12 июля 2025 16:29 (UTC +04:00)
Проведены обсуждения по развитию азербайджано-украинских отношений (ФОТО)
Фото: Парвиз Шахбазов/X

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Проведены плодотворные обсуждения по развитию азербайджано-украинских отношений во всех сферах.

Об этом сообщил министр энергетики Парвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети "X", передает Trend.

"Мы с министром энергетики Германом Галущенко провели плодотворные переговоры по развитию азербайджано-украинских отношений во всех сферах. План действий, принятый на 13-м заседании межправительственной азербайджано-украинской комиссии, проведенном под нашим сопредседательством, послужит углублению нашего сотрудничества", - отмечается в публикации.

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Проведены обсуждения по развитию азербайджано-украинских отношений (ФОТО)
Проведены обсуждения по развитию азербайджано-украинских отношений (ФОТО)
Проведены обсуждения по развитию азербайджано-украинских отношений (ФОТО)
Проведены обсуждения по развитию азербайджано-украинских отношений (ФОТО)
Проведены обсуждения по развитию азербайджано-украинских отношений (ФОТО)
Проведены обсуждения по развитию азербайджано-украинских отношений (ФОТО)
Проведены обсуждения по развитию азербайджано-украинских отношений (ФОТО)
Проведены обсуждения по развитию азербайджано-украинских отношений (ФОТО)
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