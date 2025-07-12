Дипломатический мост от Южного Кавказа на Ближний Восток: визит Ахмеда аш-Шараа в Баку

БАКУ /Trend/ - Рабочий визит Президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Азербайджан имеет стратегическое значение не только с точки зрения активизации отношений между двумя странами, но и в контексте меняющейся геополитической динамики на Ближнем Востоке. Этот визит отражает растущую международную роль Азербайджана, новую внешнеполитическую философию, сформированную в поствоенный период, а также расширяющиеся дипломатические возможности страны.

Политические изменения в Сирии, начало переходного периода и формирование нового правительства под руководством Ахмеда аш-Шараа создали условия для выхода страны из международной изоляции и ее интеграции в региональную систему. Азербайджан выступает одной из первых стран, желающих восстановить отношения с Сирией в этот переходный этап.

Ранее Президент Ильхам Алиев и Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа провели встречу в Анталье в рамках проходившего там форума, в ходе которой обсудили двусторонние и региональные вопросы. Этот диалог заложил основу для последующих дипломатических контактов.

Политика Азербайджана в отношении Ближнего Востока перешла на новый этап после 2020 года. После победы в войне и полного восстановления своего суверенитета Азербайджан приступил к более широкой и активной внешней политике. На этом этапе, наряду с Европой и Центральной Азией, Ближний Восток был определен как один из приоритетных регионов. Поддержка территориальной целостности и суверенитета Сирии является важным элементом этой политики. Подход Азербайджана, основанный на международном праве, и его принципиальная позиция по восстановлению государств в постконфликтных регионах укрепляют дипломатическое доверие к стране.

Быстрый и инновационный процесс восстановления освобожденных от оккупации территорий Азербайджана ("умные села", "зеленая" энергетика, восстановление инфраструктуры и разминирование) привлек внимание на международном уровне. Этот опыт совпадает с насущными потребностями Сирии в восстановлении.

По поручению Президента Ильхама Алиева делегация во главе с заместителем премьер-министра Самиром Шарифовым посетила Сирию с целью изучения направлений, по которым возможно оказание поддержки этой стране. Такой подход является проявлением "дипломатии развития", при которой политическая воля подкрепляется конкретным экономическим и техническим сотрудничеством.

На фоне растущего значения азербайджанского газа на мировом рынке, страна активно ищет новые рынки сбыта для своих энергоресурсов. До настоящего времени основное внимание уделялось европейскому рынку. Однако в связи с ростом конкуренции и необходимостью диверсификации спроса, экспорт азербайджанского газа в страны Ближнего Востока, особенно в такие страны, как Турция, Ирак и Сирия, становится стратегической целью. Во время визита Ахмеда аш-Шараа в Баку планируется обсудить возможные пути поставок азербайджанского газа на сирийский рынок. Это не только поможет удовлетворить энергетические потребности Сирии, но и укрепит позицию Азербайджана в обеспечении региональной энергетической безопасности.

Дипломатическая активность Азербайджана не ограничивается двусторонними отношениями. Баку на протяжении многих лет, руководствуясь принципом "спокойной дипломатии", способствует решению конфликтов в напряженных регионах. Азербайджан сыграл активную роль в установлении косвенных связей между Сирией и Израилем, а также в организации встреч, направленных на снижение напряженности в турецко-израильско-сирийском треугольнике. Это расценивается как важный шаг, особенно с точки зрения снижения потенциала противостояния в регионе и содействия атмосфере диалога.

Растущее региональное влияние Азербайджана тесно связано с международным авторитетом Президента Ильхама Алиева. Его взвешенная и принципиальная политика способствует привлечению новых партнеров для страны. Установление связей с руководством Сирии переходного периода можно расценивать как результат именно этой политики.

Этот визит также знаменует собой начало нового этапа в дипломатической архитектуре Азербайджана - страна, придерживаясь равноудалённости от геополитических и геоэкономических центров силы, расширяет сферу своего влияния на глобальной дипломатической арене. С визитом Ахмеда аш-Шараа в Баку отношения между Азербайджаном и Сирией не только восстанавливаются, но и переходят на уровень стратегического и многопланового партнерства. Это партнерство охватывает обмен опытом в сфере послевоенного восстановления, энергетическое сотрудничество и инфраструктурные проекты, инициативы дипломатического посредничества, а также укрепление региональной стабильности и безопасности.

Данный визит также войдет в историю как яркий пример многовекторной и рациональной внешней политики Азербайджана. Возрастающий дипломатический имидж и независимый политический курс превращают Азербайджан в надежного и прагматичного игрока не только в региональной, но и в глобальной политике.

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