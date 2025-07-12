За короткий срок в Карабахе произошли поразительные изменения - путешественник из Ирландии

ДЖЕБРАИЛ /Trend/ - За короткий срок в Карабахе произошли поразительные изменения.

Как сообщает в субботу Trend, об этом журналистам сказал путешественник из Ирландии Дэвид Джозеф Ланган во время поездки в Джебраил.

“Во время нашего пребывания здесь мы увидели, как строятся новые города, это производит большое впечатление. Хочется особенно отметить, насколько поразительные изменения произошли за такой короткий срок. Мы надеемся вновь приехать сюда и увидеть, как дальше развивается этот край”, - сказал он.

Он отметил, что также было очень интересно наблюдать за процессом разминирования. "Это действительно впечатляет", - сказал путешественник из Ирландии.

Напомним, что известные путешественники со всего мира, совершающие поездку по освобожденным территориям Азербайджана, прибыли сегодня в город Джебраил. Делегацию, состоящую из 30 путешественников из 15 стран, возглавляет основатель клуба Most Traveled People (MTP), американец Чарльз Вели.

Путешественники посетили центр города Джебраил, где им рассказали о ходе восстановительных работ.