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Завершился визит Президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 12 июля 2025 18:24 (UTC +04:00)
Завершился визит Президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Азербайджан (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 12 июля завершился рабочий визит Президента Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.

Завершился визит Президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Азербайджан (ФОТО)
Завершился визит Президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Азербайджан (ФОТО)
Завершился визит Президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Азербайджан (ФОТО)
Завершился визит Президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Азербайджан (ФОТО)
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