Сирия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном по ряду областей - Ахмед аш-Шараа

БАКУ /Trend/ - Сирия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном по ряду областей.

Об этом, в частности, сказал Президент Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмед аш-Шараа на встрече с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в расширенном составе, сообщает Trend.

Ахмед аш-Шараа с сожалением отметил, что прежнее правительство нанесло вред отношениям Сирии со многими странами, в том числе и с Азербайджаном

Он заявил, что его страна заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в политической, торгово-экономической, культурной, гуманитарной и других областях.