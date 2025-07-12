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Сирия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном по ряду областей - Ахмед аш-Шараа

Политика Материалы 12 июля 2025 16:44 (UTC +04:00)
Сирия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном по ряду областей - Ахмед аш-Шараа
Фото: Википедия

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Сирия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном по ряду областей.

Об этом, в частности, сказал Президент Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмед аш-Шараа на встрече с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в расширенном составе, сообщает Trend.

Ахмед аш-Шараа с сожалением отметил, что прежнее правительство нанесло вред отношениям Сирии со многими странами, в том числе и с Азербайджаном

Он заявил, что его страна заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в политической, торгово-экономической, культурной, гуманитарной и других областях.

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