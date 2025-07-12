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Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл с рабочим визитом в Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 12 июля 2025 13:11 (UTC +04:00)
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл с рабочим визитом в Азербайджан (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 12 июля Президент Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл с рабочим визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл с рабочим визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл с рабочим визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл с рабочим визитом в Азербайджан (ФОТО)
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