В азербайджанской армии состоялась церемония выпуска курсов по различным иностранным языкам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре иностранных языков Института военного управления Национального университета обороны состоялась церемония выпуска интенсивных курсов по различным языкам.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на мероприятии, в котором приняли участие руководство, профессорско-преподавательский состав и слушатели Института военного управления, а также представители аппарата военного атташе Турецкой Республики в нашей стране, поздравили участников, успешно окончивших курс, и пожелали им успехов в дальнейшей службе.

Было отмечено, что на курсах, организованных на различных уровнях по 5 иностранным языкам, обучались 144 военнослужащих и гражданских сотрудников, в том числе военнослужащие Турецких Вооруженных сил.

Выступившие от имени слушателей отличники курсов выразили глубокую признательность руководству Министерства обороны и Национального университета обороны за созданные условия и профессорско-преподавательскому составу за неоценимый труд по обучению иностранным языкам.

В заключение выпускникам были вручены почетные грамоты и сертификаты.

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