Назван объем азербайджанского экспорта по ненефтяному сектору

БАКУ /Trend/ - Объем экспорта Азербайджана по ненефтяному сектору в январе-июне текущего года составил 1,8 миллиарда долларов США, увеличившись на 9,9% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на июльский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Согласно информации, в январе-июне 2025 года экспорт продуктов питания вырос на 19,1%, до 564,7 млн долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за шесть месяцев текущего года экспорт сахара увеличился на 7,4 миллиона долларов США или 54,4% , экспорт продукции химической промышленности - на 48,7 миллиона долларов или 38,7%, фруктов и овощей - на 81,2 миллиона долларов или 24,3%, хлопковой пряжи - на 1,8 миллиона долларов или 16,6%, черных металлов и изделий из них - на 5,1 миллиона долларов или 12,5%, чая - на 62,5 тысячи долларов или 2%, алюминия и изделий из него - на 666,8 тысячи долларов или 0,7%.

В январе-июне 2025 года экспорт аграрной продукции вырос на 21,9%, до 455,2 млн долларов США, экспорт агропромышленной продукции - на 7,7%, до 145 млн долларов США. В целом совместный экспорт аграрной и агропромышленной продукции вырос на 18,2% и составил 600,3 млн долларов США.