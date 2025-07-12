Посол Казахстана обсудил с председателем Аудиовизуального совета Азербайджана роль СМИ в развитии двустороннего сотрудничества (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель провел встречу с председателем Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики Исметом Саттаровым.

Как сообщает в субботу Trend, в ходе встречи стороны обсудили роль средств массовой информации в развитии двустороннего сотрудничества. Посол отметил значимость качественного и регулярного освещения новостей из Казахстана и Центральной Азии в азербайджанском медиапространстве, выразив благодарность за соответствующую поддержку.

Алим Байель также поблагодарил азербайджанскую сторону за содействие в ретрансляции казахстанского телеканала «Jibek Joly» через 14 кабельных операторов на территории Азербайджана. Он проинформировал о заинтересованности телеканалов «24KZ» и «Qazaqstan International» в выходе на азербайджанский рынок, а также выразил готовность оказать поддержку в организации вещания азербайджанского телеканала «CBC TV» в Казахстане.

Председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров, в свою очередь, подчеркнул, что «Jibek Joly» является единственным телеканалом Центральной Азии, который вещает в Азербайджане столь широко, как и международные каналы CNN и Euronews. Он предложил содействие в подключении казахстанских телеканалов к спутнику Azerspace.

Кроме того, в ходе встречи была обсуждена возможность показа программ казахстанского детского телеканала «Balapan» в Азербайджане. В этой связи Саттаров выразил готовность способствовать установлению сотрудничества с азербайджанским детским телеканалом «Günəş», включая дубляж казахстанских мультфильмов на азербайджанский язык.