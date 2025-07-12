Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Ахмед аш-Шараа выразил Президенту Ильхаму Алиеву признательность за братскую поддержку, оказываемую Азербайджаном Сирии

Политика Материалы 12 июля 2025 16:57 (UTC +04:00)
Ахмед аш-Шараа выразил Президенту Ильхаму Алиеву признательность за братскую поддержку, оказываемую Азербайджаном Сирии
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмед аш-Шараа выразил Президенту Ильхаму Алиеву признательность за братскую поддержку, оказываемую Азербайджаном Сирии.

Как сообщает в субботу Trend, в ходе встречи с Президентом Ильхамом Алиевым в расширенном составе в Баку он с удовлетворением вспомнил встречу с главой нашего государства в рамках Анталийского дипломатического форума.

Ахмед аш-Шараа с сожалением отметил, что прежнее правительство нанесло вред отношениям Сирии со многими странами, в том числе и с Азербайджаном. Он заявил, что его страна заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в политической, торгово-экономической, культурной, гуманитарной и других областях.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости