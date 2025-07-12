Рашад Набиев обсудил с грузинским министром железнодорожный проект БТК

БАКУ /Trend/ - Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев провел встречу с министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили, находящейся с визитом в Азербайджане.

Как сообщили Trend в министерстве цифрового развития и транспорта, на встрече были обсуждены текущее сотрудничество и перспективы взаимодействия между двумя странами в транспортной сфере, предстоящие работы по запуску железнодорожного проекта БТК (Баку–Тбилиси–Карс) в полную мощность, а также вопросы совершенствования нормативно-правовой базы в области автомобильного транспорта.

Одновременно был проведен обмен мнениями относительно потенциального сотрудничества в сферах информационно-коммуникационных технологий, цифровой трансформации, искусственного интеллекта и инноваций.

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