Сомалийская делегация ознакомилась с центрами "ASAN xidmət" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 7-8 июля 2025 года делегация во главе с заместителем руководителя Аппарата Президента Федеральной Республики Сомали Мохамедом Амином Шейхом Османом посетила Азербайджан для изучения опыта "ASAN xidmət".

Как передает в среду Trend, об этом сообщили в Центре инновационного развития ASAN.

Визит состоялся в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и Офисом Президента Сомали, подписанного в феврале текущего года во время визита Президента Сомали в Азербайджан.

В первый день визита делегация возложила цветы и почтила память погибших за свободу и суверенитет Азербайджана в Парке Победы и на Аллее Шехидов.

Во время встречи с заместителем председателя Государственного агентства Джейхуном Салмановым гостям была подробно рассказана о центрах "ASAN xidmət", созданных по инициативе Президента Ильхама Алиева, и реализуемых проектах в области социальных инноваций. Было отмечено, что интеллектуальный бренд Азербайджана уже экспортируется более чем в 25 стран.

Сомалийская сторона выразила надежду на скорое создание в их стране единого центра по оказанию государственных услуг на базе "ASAN xidmət" в рамках реализации Меморандума и попросила азербайджанскую сторону о продолжении постоянной поддержки.

Гости также ознакомились с работой нескольких центров "ASAN xidmət" в Баку, инкубационно-акселерационного центра "İNNOLAND", центра телефонных обращений 108 и телеканала/радио ASAN TV.

В ходе визита делегации были проведены подробные презентации различных структурных подразделений Государственного агентства и состоялись обсуждения по соответствующим направлениям.