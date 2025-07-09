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В Палате представителей Таджикистана создадут группу дружбы с Кыргызстаном

Кыргызстан Материалы 9 июля 2025 14:53 (UTC +04:00)
В Палате представителей Таджикистана создадут группу дружбы с Кыргызстаном
Фото: Администрация президента Кыргызстана

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Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
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БИШКЕК /Trend/ - В Палате представителей Высшего собрания Таджикистана будет создана депутатская группа дружбы с Кыргызстаном.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Администрацию Президента Кыргызстана, об этом заявил председатель Палаты представителей Файзали Идизода в ходе встречи с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, который сейчас находится с государственным визитом в Таджикистане.

Идизода отметил, что новая группа дружбы будет способствовать развитию межпарламентских связей и укреплению двустороннего взаимодействия. В ходе переговоров он также пожелал Кыргызстану успехов в период председательства в ОДКБ, подчеркнув активную роль страны в региональных процессах.

В свою очередь, Жапаров отметил, что развитие дружественных и добрососедских отношений с Таджикистаном является одним из приоритетов внешней политики Кыргызстана.

В контексте расширения межпарламентских связей глава государства предложил рассмотреть возможность создания двустороннего межпарламентского механизма с участием профильных комитетов и депутатских групп дружбы.

Он отметил, что такой формат взаимодействия может придать дополнительный импульс конструктивному диалогу между Кыргызстаном и Таджикистаном на всех уровнях. Кроме того, предполагается, что этот формат будет способствовать развитию культурных связей между народами двух стран.

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