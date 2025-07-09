Во II квартале в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило более 2 тыс. обращений

БАКУ /Trend/ - Во втором квартале текущего года в Агентство по регулированию энергетических вопросов Азербайджана поступило 2 183 обращения, касающихся защиты прав потребителей, обеспечения абонентов электро- и тепловой энергией, природным газом и других вопросов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Агентство, по вопросам электроснабжения поступило 1 923 обращения, из которых 324 носили справочный характер.

По вопросам газоснабжения было зарегистрировано 213 обращений, включая 26 справочного характера. По вопросам теплоснабжения поступило 18 обращений. По другим вопросам поступило 29 обращений, из которых два - справочного характера.

Из поступивших обращений 1 417 были рассмотрены Агентством и даны ответы (16 направлены в соответствующие структуры для рассмотрения и принятия мер), 3 обращения были рассмотрены совместно с министерством энергетики, 411 находятся на стадии рассмотрения. Из 352 обращений 153 сопровождались благодарственными письмами в связи с решением затронутых проблем.

Кроме того, на электроустановки, предназначенные для внешнего электроснабжения, на 49 новопостроенных, реконструированных, допущенных к эксплуатации, увеличенных по мощности и измененных по схеме электроснабжения строительные объекты выданы акты ввода в эксплуатацию. Допущены к эксплуатации промышленные газовые установки, строительство которых завершено по согласованным 83 проектам. Одновременно с участием представителей ОАО "Азерэнержи" и ОАО "Азеришыг" проведено обследование технического состояния 51 расчетного электросчетчика.

В соответствии с положениями Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики Агентство рассмотрело 215 дел, по 209 из которых вынесены решения о применении административного взыскания, а по 6 - о прекращении производства.

Также было проведено 281 контрольное мероприятие с целью проверки состояния технической эксплуатации электроустановок, соблюдения правил техники безопасности и использования электрической энергии. В целях технической эксплуатации тепловых установок, соблюдения правил техники безопасности и изучения состояния использования тепловой энергии проведено 1 контрольное мероприятие.

С целью проверки эффективного использования газа, соблюдения "Правил пользования газом", безопасной эксплуатации газовых установок и других нормативных требований проведено 217 контрольных мероприятий.

В отчетный период Агентством проведена проверка профессиональных знаний 197 специалистов - электротехнического персонала и ответственных за электросистемы в 74 предприятиях в части технической эксплуатации и правил техники безопасности. По итогам проверки были даны рекомендации по повышению квалификации и оказана методическая помощь соответствующим лицам.

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