Участники IX совещания руководителей органов дипслужбы находятся в Ханкенди (ФОТО)

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Участники IX совещания руководителей органов дипломатической службы на тему "Внешняя политика Азербайджана после восстановления суверенитета: приоритеты и вызовы" посетили город Ханкенди.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, делегация, ознакомившись с центральной частью Ханкенди, ознакомилась с масштабными строительными работами, проводимыми в городе.

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