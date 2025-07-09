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Анкара объявлена "Туристической столицей тюркского мира" на 2026 год

Турция Материалы 9 июля 2025 15:36 (UTC +04:00)
Анкара объявлена "Туристической столицей тюркского мира" на 2026 год
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Фархад Мамедов
Фархад Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Город Анкара избран "Туристической столицей тюркского мира" на 2026 год. Соответствующее решение было принято на X заседании министров туризма стран-членов Организации тюркских государств, прошедшем в Анкаре.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

В публикации на своей странице в социальных сетях министр отметил, что это как нельзя лучше подходит Анкаре благодаря ее истории, культуре и духу.

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