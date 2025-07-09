Москва продолжает контакты с Баку по делу задержанных руководителей "Sputnik Азербайджан" - МИД

БАКУ /Trend/ - Россия поддерживает контакты с азербайджанской стороной, в том числе по линии правоохранительных органов, по ситуации с арестованными в стране руководителями "Sputnik Азербайджан".

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Мы поддерживаем контакты с азербайджанской стороной на этот счет, в том числе по линии правоохранительных органов", - сказала представитель МИД РФ.

Напомним, что 24 февраля руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде заявил о закрытии представительства "Россия сегодня" - "Sputnik Азербайджан". Он отметил, что указанное учреждение может быть аккредитовано только с одним корреспондентом. Несмотря на это, стало известно, что "Sputnik Азербайджан" продолжает свою деятельность, его сотрудники выходят на работу. 1 июля в результате операции, проведенной в офисе информационного агентства "Sputnik Азербайджан", были задержаны исполнительный директор бакинского филиала Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

Им обоим предъявлены обвинения по статьям: 178.3.1 УК АР (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), 192.2.2 (незаконное предпринимательство, совершенное с получением дохода в крупном размере), 192.2.3 (совершенное организованной группой), 193-1.3.1 (легализация имущества, приобретенного преступным путем), 193-1.3.2 (с совершением преступления в особо крупном размере). Решением Хатаинского районного суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.