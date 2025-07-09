Заявления посла Ирана в Армении по поводу итогового документа саммита в Ханкенди неприемлемы - МИД

БАКУ /Trend/ - Посол Исламской Республики Иран в Республике Армения Мехди Собхани сделал недопустимые заявления по поводу итогового документа 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), прошедшего в городе Ханкенди.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении начальника Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде в ответ на высказывания иранского посла относительно документа, принятого по итогам саммита ОЭС в Ханкенди.

"Напоминаем послу Исламской Республики Иран, что Ханкендинское коммюнике, отражающее итоги Саммита, было подготовлено в формате резюме председателя Саммита без необходимости согласования с государствами-членами, как это и было предварительно согласовано с членами ОЭС и в соответствии с практикой предыдущих саммитов. Документ также опубликован на официальном сайте организации.

В данном случае утверждения иранского посла о якобы принятии Ханкендинского коммюнике с наличием с иранской стороны оговорок к нему не соответствуют действительности. В дипломатической практике оговорки могут быть сделаны только в отношении решений, принятых в результате переговоров.

Факт в том, что все члены ОЭС, включая Исламскую Республику Иран, также являются членами Организации исламского сотрудничества (ОИС), и все они, включая Иран, в рамках 51-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС, прошедшей 21–22 июня в Стамбуле, поддержали резолюцию "Право на возвращение азербайджанцев, насильственно и систематически изгнанных с территорий современной Армении", а также итоговый политический документ сессии - Стамбульскую декларацию. В этих документах выражена поддержка праву Общины Западного Азербайджана на достойное возвращение, а также осуждение отрицания этих прав со стороны Армении.

Ханкендинское коммюнике содержит отсылку именно к этой резолюции, принятой на основе консенсуса в рамках ОИС.

В связи с этим заявления, сделанные послом Ирана в интервью армянскому агентству Armenpress, являются не чем иным, как политической манипуляцией и лицемерием", - отметил Гаджизаде.