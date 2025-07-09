Как повышение курса евро может повлиять на номинальный эффективный курс маната?

БАКУ /Trend/ - В условиях повышения курса евро снижение номинального эффективного курса маната в краткосрочной перспективе может оказать ограниченное повышающее влияние на цены на товары и услуги, импортируемые из еврозоны.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Было отмечено, что существуют три причины ограниченного воздействия: 1) это обесценивание не является долгосрочным; 2) эти продукты не имеют большой доли в цепочке производства товаров и услуг, а также потребления в экономике Азербайджана; 3) эти продукты могут быть заменены другой страной-импортером, валюта которой обесценивается по отношению к доллару.

Отметим, что в 2024 году доля еврозоны в общем импорте страны составила всего 12,5%.

В целом, Центральный банк внимательно следит за процессами, происходящими в странах-партнерах, постоянно оценивает баланс инфляционных рисков и в дальнейшем будет адекватно использовать все имеющиеся в его арсенале инструменты для обеспечения стабильности цен.

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