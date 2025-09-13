Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В село Сеидбейли Ходжалинского района отправлена первая группа переселенцев (ФОТО)

Общество Материалы 13 сентября 2025 11:59 (UTC +04:00)
В село Сеидбейли Ходжалинского района отправлена первая группа переселенцев (ФОТО)

Читайте Trend в

Бести Мамед
Бести Мамед
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. Согласно программе возвращения, первые переселенцы в село Сеидбейли Ходжалинского района - это семьи, временно размещенные в разных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Как сообщает карабахское бюро Trend, на первом этапе в село Сеидбейли были отправлены 30 человек - 9 семей, поселившиеся в Агдамском районе.

Вернувшиеся в родной край жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за оказанную им всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

В село Сеидбейли Ходжалинского района отправлена первая группа переселенцев (ФОТО)
В село Сеидбейли Ходжалинского района отправлена первая группа переселенцев (ФОТО)
В село Сеидбейли Ходжалинского района отправлена первая группа переселенцев (ФОТО)
В село Сеидбейли Ходжалинского района отправлена первая группа переселенцев (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости