Азербайджан и Иран проведут взаимные Дни культуры

Общество Материалы 13 сентября 2025 14:31 (UTC +04:00)
Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане и Иране пройдут взаимные Дни культуры.

Об этом Trend сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане.

Согласно информации, в Баку состоялась встреча заместителя председателя Организации культуры и исламских связей Ирана по международным вопросам Абдулрзы Рашида с заместителем министра культуры Азербайджана Фаридом Джафаровым.

На встрече официальные лица двух стран договорились о проведении взаимных Дней культуры в столицах обеих стран - Баку и Тегеране, а также в других городах.

