Зангезурский коридор - не угроза, а инициатива для сотрудничества - Вугар Байрамов

БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор - это не угроза, а инициатива для сотрудничества.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook написал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Байрамов.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Fox News заявил, что достигнутое соглашение по Зангезурскому коридору (TRIPP) не направлено против кого-то. Глава государства отметил, что это новый проект транспортной связанности, который станет одной из значимых составных частей международных транспортных маршрутов", - отмечается в публикации.

В.Байрамов подчеркнул, что это, с одной стороны, означает восстановление сухопутного транспорта между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

"Учитывая, что долгое время Нахчыван находился в блокаде, восстановление сухопутного сообщения позволит доставлять продукцию, произведённую в Нахчыване, в основные регионы Азербайджана быстрее и с меньшими затратами. Это, естественно, важно для развития бизнеса в Нахчыване.

С другой стороны, Зангезурский коридор будет интегрирован как в транспортный коридор «Север–Юг», так и в «Восток–Запад». Это означает увеличение объёмов перевозимых грузов через данный коридор. В результате появится возможность расширения среднего коридора, что позволит Азербайджану получать больше доходов от международных грузоперевозок благодаря введению в эксплуатацию Зангезурского коридора. В то же время, это откроет возможность экспортировать продукцию на новые рынки альтернативными маршрутами.

Это одновременно сухопутный транспортный коридор, который объединит тюркский мир. Он внесет особый вклад в развитие тюркского мира. В этом контексте введение в эксплуатацию Зангезурского коридора будет способствовать восстановлению сухопутного сообщения между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой, снятию блокады с Нахчывана, а также внесет вклад в экономическое развитие тюркского мира в целом, включая Азербайджан",- говорится в публикации.

