Азербайджанец одержал победу в бою ММА в Калифорнии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский боец смешанных единоборств (ММА) Мирмахмуд Сеидзаде, проживающий в США, одержал победу на турнире "209 Beatdown", проходившем в Стоктоне, штат Калифорния.

Как передает Trend, об этом сообщил Государственный комитет по работе с диаспорой.

Сообщается, что Мирмахмуд, активный член азербайджанской общины Калифорнии, добился значительного достижения в своей карьере, одержав победу над соперником благодаря хладнокровию, точности и техническому превосходству. После боя спортсмен, гордо продемонстрировавший трёхцветный флаг Азербайджана, заявил, что посвятил эту победу как своей родине, так и людям, которые его поддерживают.

Следует отметить, что Мирмахмуд Сеидзаде, помимо того, что является профессиональным спортсменом, является студентом юридического факультета Университета штата Сан-Хосе. Он выпускник всемирно известной "American Kickboxing Academy". Именно эта академия воспитала таких известных спортсменов, как Хабиб Нурмагомедов, Дэниэль Кормье и Кейн Веласкес.

