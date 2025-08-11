ГЭЦ Азербайджана опроверг информацию о приостановке приема в вузы по русскому сектору

БАКУ /Trend/ - Информация о том, что некоторые вузы приостановили прием в русский сектор, не соответствует действительности.

Об этом Trend сообщили в Государственном экзаменационном центре Азербайджана.

Было отмечено, что список плановых мест по русскому сектору был опубликован также на русском языке в 4-м номере журнале "Абитуриент".

Напомним, что в некоторых СМИ появилась информация о приостановке приема в ряд вузов по русскому сектору.

