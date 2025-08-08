"N-Telekom" и "Нахчыванпочт" будут реорганизованы

БАКУ /Trend/ - Юридическое лицо публичного права "N-Telekom" и юридическое лицо публичного права "Нахчыванпочт" при министерстве цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики будут реорганизованы.

Как сообщает Trend, в связи с этим первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Бахтияр Мамедов подписал соответствующий приказ.

Согласно документу, юридическое лицо публичного права "N-Telekom" при министерстве цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики (далее - министерство) будет реорганизовано в общество с ограниченной ответственностью "N-Telekom".

Реализация полномочий общего собрания общества с ограниченной ответственностью "Нахчыван телеком" (далее - "Нахчыван телеком") будет возложена на:

Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики:

- реорганизация "Нахчыван телеком";

Министерство экономики Нахчыванской Автономной Республики:

- предоставление согласия на создание или закрытие представительств и филиалов "Нахчыван телеком", создание, реорганизацию или закрытие подведомственных учреждений со статусом юридического лица;

Министерство:

- создание исполнительных органов "Нахчыван телеком", определение их полномочий и досрочное прекращение полномочий;

- создание или закрытие представительств и филиалов "Нахчыван телеком" по согласованию с министерством экономики Нахчыванской Автономной Республики.

Юридическое лицо публичного права "Нахчыванпочт" при министерстве будет реорганизовано в общество с ограниченной ответственностью "Нахчыванпочт" (далее - "Нахчыванпочт").

Осуществление полномочий общего собрания "Нахчыванпочт" возлагается на:

Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики:

- реорганизация и закрытие "Нахчыванпочт";

Министерство экономики Нахчыванской Автономной Республики:

- предоставление согласия на создание или закрытие представительств и филиалов "Нахчыванпочт", создание, реорганизацию или закрытие подведомственных учреждений со статусом юридического лица;

Министерство:

- назначение на должность и освобождение от должности руководителя исполнительного органа "Нахчыванпочт" и его заместителя (заместителей) по согласованию с Кабинетом министров Нахчыванской Автономной Республики;

- по согласованию с министерством экономики Нахчыванской Автономной Республики утверждение устава "Нахчыванпочт" и определение размера уставного капитала, их изменение;

- определение структуры, численности работников и системы оплаты труда по "Нахчыванпочт" по согласованию с Кабинетом министров Нахчыванской Автономной Республики;

Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики:

- в двухмесячный срок подготовить и представить председателю Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики предложения по приведению актов председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики в соответствие с настоящим приказом;

- в двухмесячный срок обеспечить приведение нормативных правовых актов Кабинета министров Нахчыванской Автономной Республики в соответствие с настоящим приказом и проинформировать председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики;

- контролировать приведение нормативных правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим приказом и информировать о его исполнении председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики в трехмесячный срок.

Министерство:

- по согласованию с министерством экономики Нахчыванской Автономной Республики в месячный срок утвердить уставы "Нахчыван телекома" и "Нахчыванпочт", обеспечить формирование первоначальных уставных капиталов и решить вопросы материально-технического обеспечения организации их деятельности;

- для государственной регистрации "Нахчыван телеком" и "Нахчыванпочт" принять меры в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" в течение 3 (трех) дней после утверждения их уставов;

- решить другие вопросы, вытекающие из этого приказа.

Министерство юстиции Нахчыванской Автономной Республики должно обеспечить приведение нормативных правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим приказом и проинформировать Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики.

