В Нахчыване будет улучшено управление в ипотечной сфере

БАКУ /Trend/ - В Нахчыванской Автономной Республике будет улучшено управление в ипотечной сфере.

Как сообщает Trend, в связи с этим первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Бахтияр Мамедов подписал соответствующий приказ.

Согласно документу, открытое акционерное общество "Нахчыванский ипотечный фонд" будет реорганизовано путем преобразования в некоммерческое юридическое лицо "Нахчыванский ипотечный фонд".

Нахчыванский ипотечный фонд (далее – фонд) станет правопреемником открытого акционерного общества "Нахчыванский ипотечный фонд", и все его права и обязанности, а также имущество перейдут фонду.

Фонд будет некоммерческим юридическим лицом, выполняющим в Нахчыванской Автономной Республике работу по созданию механизма обеспечения населения жилой площадью посредством долгосрочного ипотечного кредитования, оказанию содействия в привлечении финансовых ресурсов к ипотечному кредитованию.

Реализация полномочий учредителя в фонде возложена на:

Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики:

- утверждение устава фонда и определение размера его уставного капитала;

- создание исполнительного органа фонда, определение его полномочий и досрочное прекращение его полномочий;

- принятие решения о реорганизации и ликвидации фонда.

Фонд:

- утверждение структуры фонда, фонда оплаты труда, численности работников и размера их заработной платы (должностной оклад, доплаты к должностному окладу, премии и другие выплаты) по согласованию с Кабинетом министров Нахчыванской Автономной Республики;

- решение иных вопросов, отнесенных Гражданским кодексом Азербайджанской Республики к полномочиям учредителя юридического лица.

Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики должен:

- в трехмесячный срок подготовить и представить председателю Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики предложения по приведению актов председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики в соответствие с настоящим приказом;

- в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативных правовых актов Кабинета министров Нахчыванской Автономной Республики в соответствие с настоящим приказом и проинформировать председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики;

- контролировать приведение нормативных правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим приказом и в течение четырех месяцев проинформировать председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики об его исполнении;

- в месячный срок обеспечить утверждение устава фонда и формирование уставного капитала в размере суммы уставного капитала открытого акционерного общества "Нахчыванский ипотечный фонд";

- решить другие вопросы, вытекающие из этого приказа.

Министерство юстиции Нахчыванской Автономной Республики должно обеспечить приведение нормативных правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим приказом и проинформировать Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики.

