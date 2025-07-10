Началась поездка международных путешественников в Агдам (ФОТО) (Дополнено)

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АГДАМ/Trend/ - В рамках поездки в Карабах и Восточный Зангезур в город Агдам прибыла делегация в составе 30 человек всемирно известного международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People). Делегацию, в состав которой вошли путешественники из 15 стран мира, возглавляет учредитель клуба MTP, американец Чарльз Вили.

Как сообщает местный корреспондент Trend, сначала путешественники посетили Аллею шехидов в городе Агдаме, где похоронены отважные сыны Родины, ставшие шехидами в первой Карабахской войне, а также некоторые из мирных жителей, убитых во время Ходжалинского геноцида.

Было отмечено, что армянские вандалы, сравнявшие с землей город Агдам, разрушили и могилы в Аллее шехидов.

Иностранные путешественники осмотрели руины города и недавно построенные жилые дома. Сотрудник Специального представительства Президента проинформировал о вандализме, совершенном армянами во время оккупации, о строительно-монтажных работах, проводимых азербайджанским государством после освобождения Агдама от оккупации.

Путешественникам, ознакомившимся с Джума-мечетью в городе Агдаме, сообщили, что мечеть, построенная в 1868-1870 годах, подверглась, как и другие историко-религиозные памятники, армянскому вандализму. Минареты мечети были разобраны, потолок обрушился в нескольких местах, а дизайн и надписи были намеренно приведены в неузнаваемое состояние. Армянские вандалы держали скот в агдамской Джума-мечети. После освобождения города Агдама от оккупации мечеть была восстановлена азербайджанским государством.

В течение трех дней делегация проедет по маршруту: Физули — Ходжавенд — Шуша — Ханкенди — Ходжалы — Агдам — Кяльбаджар — Лачин — Зангилан — Джебраил.

Цель визита — ознакомиться с освобождёнными территориями в рамках так называемого "черного туризма" (black tourism) и масштабными восстановительными работами. Отметим, что за последние четыре года Карабах и Восточный Зангезур 13 раз посещали международные путешественники по линии крупнейших туристических клубов мира.

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