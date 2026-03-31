Китайской компании предложен участок для строительства в СЭЗ "Алят" солнечной электростанции

БАКУ /Trend/ - Первой зарегистрированной в Свободной экономической зоне "Алят" китайской компании - "Sunsync" предложен участок для строительства солнечной электростанции в СЭЗ.

Об этом в интервью Trend сообщил председатель правления Уполномоченного органа Свободной экономической зоны "Алят" Валех Алескеров.

Он отметил, что на первом этапе китайская компания, применив в Азербайджане свои передовые технологии и инновационные возможности, создаст на территории СЭЗ предприятие по производству солнечных панелей на площади 23 гектара: «Большая часть производимой продукции будет экспортироваться, поскольку объем производства будет очень большим. С самого начала цель состоит в том, чтобы выйти не только на азербайджанский, но и на мировой рынок. Разумеется, мы будем рекомендовать инвесторам использовать солнечные панели, произведенные китайской компанией в СЭЗ, для предприятий, строящихся здесь. При этом данная компания, несомненно, будет участвовать и в реализации своей продукции в тендерах, проводимых в Азербайджане».

В. Алескеров подчеркнул, что после начала данного производства в СЭЗ компаниям, строящим солнечные электростанции, будет более выгодно закупать солнечные панели именно здесь. Также

компании "Sunsync" был предложен участок для строительства солнечной электростанции с последующей продажей получаемой "зеленой" энергии компаниям, работающим в СЭЗ.

Кроме того, по его словам, идет работа и над другим проектом - по производству оборудования для ветровых электростанций (ВЭС). "В СЭЗ ведутся переговоры с несколькими компаниями по созданию предприятия по производству лопастей и другого необходимого оборудования для ВЭС. Производство оборудования для ветровых электростанций в СЭЗ позволит сократить затраты на строительство и производство, а также устранит транспортные и логистические трудности при перевозке оборудования для ВЭС", - сказал В. Алескеров.

Он отметил, что параллельно уже начаты строительные работы на территории, выделенной для тяжелой промышленности. "Земляные работы на 364 гектарах завершены. В этом году планируется начать и другие инфраструктурные работы. Работы на территории, выделенной для тяжелой промышленности, будут проводиться Уполномоченным органом, а за ее пределами в ближайшее время “Азерэнержи” начнёт строительство крупной подстанции. Кроме того, другие государственные органы также будут выполнять инфраструктурные работы. Отрадно, что уже поступают обращения с целью осуществления деятельности на территории, выделенной для тяжелой промышленности. В ближайшее время будут объявлены проекты по созданию крупных предприятий в Свободной экономической зоне «Алят», - сказал В. Алескеров.